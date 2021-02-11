Раскрыты характеристики и дата анонса нового Apple TV

В 2021 году компания Apple может представить новую версию ТВ-приставки Apple TV, которая давно уже не получала обновлений.

По данным авторитетного инсайдера Джона Проссера, устройство покажут в четвертом квартале текущего года, передает Mydrivers.

С его слов, новая приставка получит процессор процессор A14 Bionic и продвинутую систему охлаждения, что будет эффективно отводить тепло от чипа даже при его работе на максимальной тактовой частоте. Внутри приставки будет 6 Гб оперативной памяти, а постоянной – 64 или 128 Гб.

Также обновят пульт управления, который могут оснастить функцией поиска с помощью нажатия одной кнопки.

Кроме того, по слухам, в Apple выпустят и свой геймпад, который будет совместим с Apple TV.

Предположительная стоимость Apple TV 6 в модификации 6/64 ГБ составит 155 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Apple запатентовала новую технологию для iPhone.