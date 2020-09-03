Ракета Vega с украинским двигателем вывела на орбиту более 50 спутников

Во Французской Гвиане запустили в космос ракету с украинским двигателем. Facebook КБ "Южное"

В ночь на 3 сентября с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала европейская ракета-носитель легкого класса Vega, блок маршевого двигателя которой изготовило ГП "ПО Южный машиностроительный завод".

Об этом сообщило в Facebook КБ “Южное”. Ракета-носитель вывела на солнечно-синхронную орбиту 53 микро- и наноспутников.

Среди них 7 микроспутников весом от 15 кг до 150 кг и 46 кубсатов.

"Эти космические аппараты, которые принадлежат 21 организации из 13 стран, предназначены для обслуживания различных программ, включая наблюдение за Землей, телекоммуникации, науку, технологии и образование", – сказано в сообщении.

Блок маршевого двигателя БМД РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени ракеты, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно производит ГП "ПО Южный машиностроительный завод".

В КБ отметили, что отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты.

Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя, чтобы расширить диапазон выводимых полезных нагрузок.

Ракета с украинским двигателем вывела в космос спутники. Facebook КБ "Южное"

Как сообщал OBOZREVATEL, в КБ "Южное" готовят к запуску новую ракету-носитель "Циклон-4М", которая предназначена для выведения коммерческих грузов массой 5 тонн на низкие околоземные орбиты.

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