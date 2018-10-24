Работают стоя: появилось интересное видео изнутри Apple

В компании Apple многие сотрудники работают стоя, поскольку в ней считают это полезным.
Об этом стало известно из видео, которые появились на YouTube. Руководитель компании Тим Кук уверен, что это полезно для здоровья сотрудников. Примечательно, что у компании есть и сидячие места - каждый может выбрать то, что ему удобно.
Второе видео рассказывает о девушке по имени Дивия (Divya), которая возглавляет отдел по разработке сенсоров для часов Apple Watch.
Кроме того, в компании обновили раздел вакансий. Оттуда стало известно, что среди сотрудников есть как минимум один, который улучшает картографический сервис Apple Maps - он ходит по городским улицам с огромным рюкзаком, оборудованным камерами и датчиками.
Обновленная страница дает лучшее представление о структуре компании. Сотрудники Apple распределены по девяти различным категориям, в зависимости от сферы деятельности:
- Аппаратное обеспечение;
- Программное обеспечение и сервисы;
- Дизайн;
- Система поставок;
- Маркетинг;
- Корпоративные функции;
- Продажа и развитие бизнеса;
- Розничная торговля;
- Поддержка и обслуживание.
Также компания обновила раздел поиска работы - дизайн стал более минималистичным. В разделе "Об Apple" указаны преимущества работы в компании, в разделе "Студенты" рассказано о новых возможностях, которые открываются для стажеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, чем порадуют покупателей новые iPad Pro.