Работают стоя: появилось интересное видео изнутри Apple

В компании Apple многие сотрудники работают стоя, поскольку в ней считают это полезным.

Об этом стало известно из видео, которые появились на YouTube. Руководитель компании Тим Кук уверен, что это полезно для здоровья сотрудников. Примечательно, что у компании есть и сидячие места - каждый может выбрать то, что ему удобно.

Второе видео рассказывает о девушке по имени Дивия (Divya), которая возглавляет отдел по разработке сенсоров для часов Apple Watch.

Кроме того, в компании обновили раздел вакансий. Оттуда стало известно, что среди сотрудников есть как минимум один, который улучшает картографический сервис Apple Maps - он ходит по городским улицам с огромным рюкзаком, оборудованным камерами и датчиками.

Обновленная страница дает лучшее представление о структуре компании. Сотрудники Apple распределены по девяти различным категориям, в зависимости от сферы деятельности:

- Аппаратное обеспечение;

- Программное обеспечение и сервисы;

- Дизайн;

- Система поставок;

- Маркетинг;

- Корпоративные функции;

- Продажа и развитие бизнеса;

- Розничная торговля;

- Поддержка и обслуживание.

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Также компания обновила раздел поиска работы - дизайн стал более минималистичным. В разделе "Об Apple" указаны преимущества работы в компании, в разделе "Студенты" рассказано о новых возможностях, которые открываются для стажеров.

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