Психологи рассказали, как смартфон влияет на психику

Новое исследование ученых показало, что смартфон оказывает влияние на психологическое здоровье и может вызывать тревоги и депрессии.

Однако исследователи пояснили, что не само устройство влияет на человека, а предубеждения пользователей, говорится на сайте Университету Ланкастера (Англия).

В своей работе ученые изучали в течении недели состояние 199 пользователей iPhone и 46 пользователей Android. У добровольцев интересовались их психологическим и физическим состоянием. После все данные заносились в специальные отметки, по которым определяли симптомы тревоги и депрессии.

Результат исследования показал, что количество времени, проведенного за смартфоном, напрямую не связано с плохим самочувствием или проблемами психологического здоровья.

"Время, проведенное в смартфоне, не влияет на симптомы тревоги, депрессии или стресса. Кроме того, люди, чьи показатели тревоги и депрессии были самые высокие, не использовали свой телефон больше, чем те, кто показал более низкие уровни тревожности и стресса", – говорила ведущий автор с факультета психологии Хизер Шоу.

Вместо этого психологи выяснили, что психическое здоровье связано с беспокойством и тревогой, которые испытывают пользователи по поводу использования смартфонов. Оказалось, что использование устройства дольше, чем человек хотел, или постоянные попытки сократить время в телефоне вызывали депрессивные настроения и тревогу.

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