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Промахнулись: в России из-за Telegram заблокировали и Google

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В России в ночь на 22 апреля возникли проблемы с доступом к сайту Google. Их связывают с действиями Роскомнадзора по блокировке Telegram.

В соцсетях пользователи сообщили, что не могут зайти не только на главную страницу поисковой системы, но также и на почту Google и связанные с ним ресурсы.

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При этом гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке Роскомнадзором целого ряда IP-адресов Google.

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Telegram в России: реальная причина блокировки

Как сообщал "Обозреватель", ранее Google объявил об изменении своей технической политики и теперь ее сеть невозможно использовать для посещения попавших под цензуру сайтов.

Место
Россия
Объект
Telegram
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