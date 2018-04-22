Промахнулись: в России из-за Telegram заблокировали и Google

В России в ночь на 22 апреля возникли проблемы с доступом к сайту Google. Их связывают с действиями Роскомнадзора по блокировке Telegram.

В соцсетях пользователи сообщили, что не могут зайти не только на главную страницу поисковой системы, но также и на почту Google и связанные с ним ресурсы.

Узнать о блокировке РКН'ом https://t.co/yaNwtASDie из telegram - есть в этом ирония pic.twitter.com/YmNM2tymfv — Roy Zergoff (@RoyZergoff) 21 апреля 2018 г.

Роскомнадзор заблокировал поисковик Google pic.twitter.com/IjR6odrZzu — Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) 21 апреля 2018 г.

При этом гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке Роскомнадзором целого ряда IP-адресов Google.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Google объявил об изменении своей технической политики и теперь ее сеть невозможно использовать для посещения попавших под цензуру сайтов.