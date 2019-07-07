"Проломит земную кору": названа новая дата конца света

В сети заговорили о новой дате конца света из-за так называемой планеты-убийцы Нибиру. В этот раз армагеддон назначили на 12 июля.

При этом пседвоэксперты отличились весьма оригинальной версией "судного дня". Так, ресурс vistanews.ru утверждает, что "планета-убийца" или "планета Х", то есть Нибиру, якобы находится под земной корой.

В разрез логике и науке российский сайт заявляет, что Нибиру – это ядро Земли. При этом автор материала ссылается на "специалистов", "геологов" и "данные сейсмосканирования недр планеты".

Ресурс даже цитирует одного из источников: "Планета Х проломит земную кору, уничтожив материки. Земля распадется, и на её месте окажется небесное тело, игнорирующее небесную механику".

"Земля – это как бы "большое яйцо", в котором вызревает планета апокалипсиса... Нибиру все же должна "вылупиться", и наступит так называемый конец света, нам же остается только надеяться, что власти нашли способ не допустить такого исхода", – подытожили в материале.

Иллюстрация u-f.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, уфологи и другие "эксперты" практически каждый месяц переносят дату апокалипсиса.

Так, ранее они заявляли, что уже в апреле 2019 года планета Нибиру якобы полностью закроет собой Солнце, после чего температура на Земле упадет до минус 237 градусов по Цельсию. Утверждалось, что это может произойти 21 или 28 апреля текущего года.

Позже "маг ведической традиции" Игорь Мехеда заговорил о конце света 22 июля, утверждая, что человечество ждет разрушительный катаклизм, однако некоторые люди все же смогут спастись.

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