Придуман способ, как защитить смартфон от перегрева

В Саудовской Аравии создали сверхтонкие графитовые пленки, которые помогут защитить смартфоны и другую электронную технику от перегрева.

Как пишет New Atlas, графитовые пленки помогают поддерживать низкую температуру устройств. К тому же они отлично отводят тепло, обеспечивая гаджеты бесперебойной работой.

Отмечается, что изготовление таких графитовых пленок очень сложный и дорогостоящий процесс. Ведь для создания материала толщиной всего несколько микрометров требуется температура 3200 градусов по Цельсию. Но специалисты из научно-технологического университета имени короля Абдаллы создали способ превращения горячего метана в графит, что позволит добиться снижения себестоимости без потери качества.

В новой технологии используется никелевая фольга в качестве катализатора для выделения графита из нагретого метана. В ходе эксперимента на поверхности фольги образовался слой графитовой плёнки толщиной 100 нанометров. Производство происходило при температуре 900 градусов, а сами листы получили площадь 55 квадратных сантиметров.

В результате материал оказался гораздо тоньше микрометровых графитовых пленок, которые используются сейчас.

Ученые отметили, что компактные и прочные графитовые пленки могут получить широкое применение при производстве смартфонов для их лучшего охлаждения.

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