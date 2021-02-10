Придуман способ, как с помощью смартфона обнаружить COVID-19

Во Франции создали прибор, который способен за несколько минут определить присутствие коронавируса с помощью смартфона.

Устройство под названием Cordial for Covid создали в Институте электроники, микроэлектроники и нанотехнологии (IEMN) в Лилле, передает Francetvinfo.

Своим видом гаджет похож на флеш-накопитель, в который вставляется полоска с образцом, взятым путем мазка из носа пациента. Потом устройство подсоединяют к смартфону, который через 10 минут показывает результат теста на дисплее.

"Образец должен взять специалист. Мы совершенствуем процедуру, и если все пойдет хорошо, можно будет делать этот же анализ со слюной. Сейчас мы находимся в процессе подтверждения этих тестов с помощью ПЦР. Мы знаем, что наш тест дает 88% совпадений с отрицательными и положительными тестами ПЦР, что очень хорошо", – заверила руководитель группы исследователей, профессор Сабина Шунериц.

Отмечается, что уже ведутся переговоры с производителями электроники, чтобы наладить массовое производство Cordial for Covid. Сейчас устройство проходит этап испытаний. Предположительная дата начала продаж и розничная цена аппарата пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус передается через поверхность телефона.