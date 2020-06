Презентация PlayStation 5: где и когда смотреть онлайн

Презентация PlayStation 5 (PS5) The Future of Gaming от корпорации Sony состоится онлайн в четверг, 11 июня. Посмотреть ее онлайн можно будет в 23:00 по Киеву.

На часовой презентации покажут игры, которые будут выпущены на старте продаж консоли нового поколения, а также, как ожидается, наконец официально покажут и саму PS5.

Трансляция пройдет на официальном канале PlayStation в Youtube. Линк на трансляцию будет добавлен ближе к началу мероприятия.

Что покажут на презентации

Точно известно, что Sony представит коллекцию трейлеров новейших игр для PS5. Уже известно, что на старте консоли выйдут 13 топ-проектов. На начало 2021 года запланированы еще 25 игр.

Среди них: Assassin’s Creed Valhalla (2020), FIFA 21 (2020), Godfall (2020), Rainbow Six Siege (2020), Battlefield 6 (2021), Dragon Age 4, Dying Light 2, The Elder Scrolls 6, The Sims 5, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, Watch Dogs Legion. (Полный список из 38 игр смотрите внизу статьи).

В Sony ранее сообщали, что готовят "убедительную" линейку игры для PS5. По слухам, игры для новой консоли разрабатываются с 2018 года как студиями, которые работают на Sony, так и сторонними разработчиками. Известно также, что PS5 на старте будет поддерживать обратную совместимость с около 100 игр с PS4.

Возможно, будет представлена и сама консоль, однако подтверждения этому пока нет. Впрочем, до выхода консоли осталось менее полугода, а значит, вскоре начнутся ее сборки на заводах, что чревато утечками дизайна консоли в сеть.

Когда выйдет PlayStation 5

Официальной даты пока нет, но Sony ранее анонсировала релиз консоли PS5 в конце 2020 года.

Однако в сети появились слухи о том, что релиз может быть отложен на 2021 год. Такие слухи появились, поскольку на сайте Sony исчезла надпись о том, что консоль выйдет в 2020 году. Впрочем, это может также говорить и о том, что компания готова объявить точную дату релиза PS5. Не исключено, что это будет канун католического Рождества 2020 года.

Сколько будет стоить PlayStation 5 и игры

На британском интернет-магазине Amazon ранее появились так называемые заглушки для PS5 и нескольких игр. Если верить попавшим в сеть данным, консоль обойдется в 599 английских фунтов (чуть больше 20 тысяч гривен). Игры будут стоить 60-70 фунтов (от 2 тысяч гривен).

Президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан ранее сообщил, что стоимость PS5 будет отражать все ее возможности. Также он добавил, что цена будет максимально комфортной для геймеров, но это не означает, что она будет низкой.

Каким будет дизайн PS5

Пока что не известно, как именно будет выглядеть консоль. Ранее в сети появилось изображение devkit PS5 (вариант консоли, который получали разработчики игр).

devkit PS5 @Hunters Dream Cat

Также накануне презентации в сети появился еще один неофициальный 3D-рендер PS5.

концепт Playstation 5 (PS5) @BrianCWorton

Что уже известно о PlayStation 5

Sony официально сообщает, что консоль PS5 будет в 100 раз быстрее, чем PS4. Все дело в использовании SSD объемом 825 гигабайт со скоростью передачи до 5,5 гигабайт в секунду.

В консоле будет установлен 8-ядерный процессор AMD Ryzen Zen 2 с частотой 3.5 ГГц. Он сможет обеспечить 10.3 терафлопса (количество операций в секунду).

PS5 будет оснащена 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 (пропускная способность – 448 Гбайт/с).

Более подробно смотрите на видео.

Новый геймпад PS5

В апреле 2020 года Sony уже представила новый контроллер DualSense, который радикально отличается от прежних моделей геймпада Dualshock.

Сравнение поколений DualShock и DualSense playground.ru

Кроме визуального изменения известно, что у контроллера будут и новые функции. Якобы, вибрация геймпада позволит игрокам чувствовать руками капли дождя, а также прочувствовать силу натяжения тетивы при стрельбе в игре из лука.

На передней панели геймпада появится кнопка Create, которая позволит отправлять скриншоты и записи игрового процесса сразу в социальные сети.

Кроме того, DualSense будет оснащен несколькими микрофонами, чтобы игроки могли общаться в голосовом чате без дополнительной гарнитуры.

Как будут выглядеть игры на PS5

О визуальной части игр на новой консоли можно будет узнать уже во время презентации. По слухам, босы Sony считают, что Microsoft, во время презентации игр для новой консоли Xbox Series X, поступили глупо, когда не показали игровой процесс, записанный на самой консоли. Из этого следует, что Sony, вероятно, покажет игры, запущенные с самой консоли.

Ранее в сети также появилось технодемо игрового движка Unreal Engine 5, игры на котором будут создаваться для PS5 в 2021 году. Сообщается, что демоверсия записывалась вживую на PS5, что дает понять, как будут выглядеть игры на PlayStation 5 в 2021 году.

Полный список 38 игр для PS5

Список игр был опубликован в Official PlayStation Magazine. Стоит отметить, что в нем отсутствуют эксклюзивы Sony, которые будут представлены отдельно.

Игры, которые выйдут на старте продаж консоли PS5.

Assassin’s Creed Valhalla

Dirt 5

FIFA 21

Godfall

Madden 21

NHL 21

Observer System Redux

Outriders

Quantum Error

Rainbow Six Siege

Redo! Enhanced Edition

Ultimate Fishing Simulator 2

WRC 9

Игры, которые появятся позже или в течение 2021 года.