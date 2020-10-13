Презентация iPhone 12 от Apple состоялась: все подробности, фото. Онлайн-трансляция
Во вторник, 13 октября, прошла официальная презентация Apple, где показали сразу четыре новых смартфона – iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все устройства получили поддержку 5G-сетей.
OBOZREVATEL собрал все данные и характеристики "яблочного смартфона", которые были представлены на мероприятии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Внешний вид
iPhone 12 стал переходным поколением с точки зрения дизайна. Новый смартфон получил прямые грани на торцах, как это было в iPhone 4 и iPhone 5. При этом гаджет не лишился челки, но она стала немного меньше.
На тыльной стороне устройства сохранилось квадратное оформление блока камер и матовое стекло сзади. Также iPhone 12 получил синий цвет для iPhone 12 Pro, который пришел на смену темно-зеленому в iPhone 11 Pro.
Экран
iPhone 12 получил получил технологию Super Retina XDR и поддержку HDR10. Однако на старших моделях ожидается повыше яркость и контрастность в пределах 10-20% (вероятно, для поддержки Dolby Vision). Дисплеи всех iPhone получат новое закаленное стекло с названием Ceramic Shield, разработанное в сотрудничестве с компанией Corning.
Диагонали экранов:
iPhone 12 Mini – 5,4" (габариты, как у iPhone SE 2-го поколения)
iPhone 12 – 6,1" (такая же диагональ, как в iPhone 11)
iPhone 12 Pro – 6,1" (против 5,8" в iPhone 11 Pro)
iPhone 12 Pro Max – 6,7" (против 6,5" в iPhone 11 Pro Max)
Камеры
Три блока камеры получили только флагманы iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Более доступные смартфоны оснастили сдвоенными камерами. При этом вся линейка сможет записывать видео в 4К с частотой 240 кадров в секунду.
iPhone 12 и мини-версию оснастили двумя камерами – сверхширокоугольная и широкоугольная. Флагманы еще получили сканер LiDAR для портретов в ночном режиме и дополненной реальности нового уровня.
Техническая составляющая
Внутри iPhone 12 стоит новый процессор Apple A14 Bionic, о чем стадо известно еще на презентации компании в сентябре. Поясним, что A14 Bionic – это первый в мире чипсет, выполненный по 5-нанометровому техпроцессоре. В Apple заверили, что 6-ядерный процессор даст почти 20%-й прирост производительности, а в графических задачах – до 10%.
Комплект и цена
В коробке с новыми iPhone 12 больше не будет зарядного устройства, зато положат кабель-переходник USB Type-C на Lightining.
Цена устройства будет зависеть от модели:
iPhone 12 Mini – от 699 долларов;
iPhone 12 – 799 долларов;
iPhone 12 Pro – от 999 долларов;
iPhone 12 Pro Max – от 1099 долларов.
Что еще показала Apple
Apple анонсировала новую версию умной колонки HomePod – HomePod Mini, которая стала младшей версией устройства. К тому же она получила поддержку голосового помощника Sirі.
Гаджет может управлять умным домом, вашими приложениями, включать музыку и прочее. Несколько колонок можно объединить, чтобы они вместе играли одну и ту же музыку.
HomePod mini получила два цвета: серый и чёрный. Цена колонки в США – 99 долларов. В продажу она поступит 16 октября.
Как сообщал OBOZREVATEL, Apple на презентации 13 октября, кроме новых iPhone, может показать наушники AirPods Studio и колонку HomePod второго поколения.
Также названы возможные минусы нового iPhone 12.