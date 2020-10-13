Презентация iPhone 12 от Apple состоялась: все подробности, фото. Онлайн-трансляция

Во вторник, 13 октября, прошла официальная презентация Apple, где показали сразу четыре новых смартфона – iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все устройства получили поддержку 5G-сетей.

OBOZREVATEL собрал все данные и характеристики "яблочного смартфона", которые были представлены на мероприятии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Внешний вид

iPhone 12 стал переходным поколением с точки зрения дизайна. Новый смартфон получил прямые грани на торцах, как это было в iPhone 4 и iPhone 5. При этом гаджет не лишился челки, но она стала немного меньше.

iPhone 12 Pro Apple

На тыльной стороне устройства сохранилось квадратное оформление блока камер и матовое стекло сзади. Также iPhone 12 получил синий цвет для iPhone 12 Pro, который пришел на смену темно-зеленому в iPhone 11 Pro.

Новые цвета iPhone12 Apple

Экран

iPhone 12 получил получил технологию Super Retina XDR и поддержку HDR10. Однако на старших моделях ожидается повыше яркость и контрастность в пределах 10-20% (вероятно, для поддержки Dolby Vision). Дисплеи всех iPhone получат новое закаленное стекло с названием Ceramic Shield, разработанное в сотрудничестве с компанией Corning.

iPhone 12 Apple

Диагонали экранов:

iPhone 12 Mini – 5,4" (габариты, как у iPhone SE 2-го поколения)

iPhone 12 – 6,1" (такая же диагональ, как в iPhone 11)

iPhone 12 Pro – 6,1" (против 5,8" в iPhone 11 Pro)

iPhone 12 Pro Max – 6,7" (против 6,5" в iPhone 11 Pro Max)

Камеры

Три блока камеры получили только флагманы iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Более доступные смартфоны оснастили сдвоенными камерами. При этом вся линейка сможет записывать видео в 4К с частотой 240 кадров в секунду.

Камера iPhone 12 Pro Apple

iPhone 12 и мини-версию оснастили двумя камерами – сверх­широко­угольная и широкоугольная. Флагманы еще получили сканер LiDAR для портретов в ночном режиме и дополненной реальности нового уровня.

Камера у нового iPhone 12 Pro Apple

Характеристики камеры Apple

Техническая составляющая

Внутри iPhone 12 стоит новый процессор Apple A14 Bionic, о чем стадо известно еще на презентации компании в сентябре. Поясним, что A14 Bionic – это первый в мире чипсет, выполненный по 5-нанометровому техпроцессоре. В Apple заверили, что 6-ядерный процессор даст почти 20%-й прирост производительности, а в графических задачах – до 10%.

Начинка iPhone 12 Apple

Комплект и цена

В коробке с новыми iPhone 12 больше не будет зарядного устройства, зато положат кабель-переходник USB Type-C на Lightining.

Цена устройства будет зависеть от модели:

iPhone 12 Mini – от 699 долларов;

iPhone 12 – 799 долларов;

iPhone 12 Pro – от 999 долларов;

iPhone 12 Pro Max – от 1099 долларов.

Цена на iPhone 12 Pro

Цена на iPhone 12 Pro Max

Цены на iPhone 12 Apple

iPhone 12 и iPhone 12 Pro Apple

Что еще показала Apple

Apple анонсировала новую версию умной колонки HomePod – HomePod Mini, которая стала младшей версией устройства. К тому же она получила поддержку голосового помощника Sirі.

Гаджет может управлять умным домом, вашими приложениями, включать музыку и прочее. Несколько колонок можно объединить, чтобы они вместе играли одну и ту же музыку.

HomePod mini получила два цвета: серый и чёрный. Цена колонки в США – 99 долларов. В продажу она поступит 16 октября.

HomePod Mini Apple

Начинка HomePod Mini Apple

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple на презентации 13 октября, кроме новых iPhone, может показать наушники AirPods Studio и колонку HomePod второго поколения.

Также названы возможные минусы нового iPhone 12.