Презентация iPhone 12 от Apple: все подробности, фото. Онлайн-трансляция

Компания Apple во вторник, 13 октября, проведет презентацию, где вероятно покажет сразу четыре новых смартфона – iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

OBOZREVATEL собрал все известные данные и инсайды из сети, по которым можно понять, каким будет новый "яблочный" смартфон.

Внешний вид

Слухи в сети говорят, что iPhone 12 станет переходным поколением в точки зрения дизайна. Новый смартфон может получить прямые грани на торцах, как это было в iPhone 4 и iPhone 5. При этом гаджет не лишится челки, но она может стать меньше. Об этом говорит тот факт, что ранее в облачном сервисе iCloud появились новые иконки, которые могут быть связаны с будущими новинками от Apple.

Обнаруженные инсайдерами иконки имеют собственную маркировку: iPhone 13,1, 13,2 13,3 и 13,4. Поясним, что раньше эти числа не использовались компанией – так, для iPhone SE 2020 она выбрала кодовое обозначение iPhone 12,8, а для iPhone 11 – 12,1. Это может говорить о том, что действительно покажут сразу четыре смартфона. К тому же на сравнительных фото можно увидеть, что "челка" у iPhone 12 станет немного меньше.

На тыльной стороне устройства сохранится квадратное оформление блока камер и матовое стекло сзади. Также iPhone 12 может получить синий цвет для iPhone 12 Pro, который придет на смену темно-зеленому в iPhone 11 Pro.

Экран

Инсайдеры ранее сообщали, что iPhone 12 получат OLED-дисплеи с фирменным названием Super Retina XDR. Однако на старших моделях ожидается повыше яркость и контрастность в пределах 10-20% (вероятно, для поддержки Dolby Vision). Согласно утечкам, дисплеи всех iPhone получат новое закаленное стекло с названием Ceramic Shield.

Диагонали экранов:

iPhone 12 Mini – 5,4" (габариты будут схожими с iPhone SE 2-го поколения)

iPhone 12 – 6,1" (такая же диагональ, как в iPhone 11)

iPhone 12 Pro – 6,1" (против 5,8" в iPhone 11 Pro)

iPhone 12 Pro Max – 6,7" (против 6,5" в iPhone 11 Pro Max)

Камеры

Вероятно, четыре блока камеры получат только флагманы iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Более доступные смартфоны оснастят сдвоенными камерами. При этом вся линейка сможет записывать видео в 4К с частотой 240 кадров в секунду.

Также по разным данным флагманы могут получить в камерах на 47% больший размер сенсора (вероятно широкоугольный). Еще камеры оснастят 5-кратным оптическим зумом.

Техническая составляющая

Внутри iPhone 12 будет стоять новый процессор Apple A14 Bionic, о чем стадо известно еще на презентации компании в сентябре. Поясним, что A14 Bionic это первый в мире чипсет, выполненный по 5 нанометровому техпроцессоре. В Apple заверили, что 6-ядерный процессор даст почти 20%-й прирост производительности, а в графических задачах – до 10%.

Внутри iPhone 12 ожидаются накопители памяти от 128 до 512 Гб. Лишь младшие версии оснастят 64 Гб.

Комплект и цена

По предварительным данным в коробке с новыми iPhone 12 не будет наушников и зарядного устройства.

Цена устройства будет зависеть от модели (возможные цены):

iPhone 12 Mini – от 699 долларов

iPhone 12 – 799 долларов

iPhone 12 Pro – от 999 долларов

iPhone 12 Pro Max – от 1099 долларов

Презентация Apple начнется в 20:00 по киевскому времени (13:00 в США).

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple на презентации 13 октября, кроме новых iPhone, может показать наушники AirPods Studio и колонку HomePod второго поколения.

Также названы возможные минусы нового iPhone 12.