Sony PlayStation 5 презентует новые игры: онлайн-трансляция мега-события

Корпорация Sony презентует свои игры для PlayStation 5 (PS5) The Future of Gaming, которые появятся во время выхода самой консоли.

Мероприятие началось в 23:00 по киевскому времени и продлится около часа.

Известно точно, что компания представит коллекцию трейлеров новейших игр для PS5. Вместе с самой консолью выйдут 13 игра, еще 25 запланированы на начало 2021 года. Среди них: Assassin’s Creed Valhalla (2020), FIFA 21 (2020), Godfall (2020), Rainbow Six Siege (2020), Battlefield 6 (2021), Dragon Age 4, Dying Light 2, The Elder Scrolls 6, The Sims 5, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, Watch Dogs Legion.

Также ожидается, что покажут и саму игровую консоль PS5.

23:24 – Square Enix анонсировала игру Project Athia.

23:20 – Представлена новая часть Ratchet & Clank.

23:14 – Анонсирована игра Gran Turismo 7.

23:09 – Представлен трейлер DLC Spider Man Miles Morales.

23:04 – Компания пока показывает трейлеры своих некоторых игр, сама презентация еще не началась.

