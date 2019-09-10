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10 сентября • обновлено в 22:50
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Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото

22.1т Читать материал на украинском

В Театре Стива Джобса в Купертино (Калифорния) прошла ежегодная презентация продукции Apple. В прямом эфире миллионам зрителей показали новый iPhone 11, Apple Watch, iPad и другие новинки компании.

Все фото и характеристики новых гаджетов для вас собрал OBOZREVATEL.

Долгожданный iPhone вышел в трех модификациях: iPhone 11, iPhone Pro, iPhone Pro Max.

Что известно об iPhone 11:

  • 6,1 Retina экран

  • Звук Dolby Atmos

  • Две камеры по 12 Мп

  • Ночной вид съемки

  • Оптическая стабилизация видео

  • Чип A13 Bionic

Цена устройства стартует от 699 долларов (17,5 тыс. грн). Он будет поставляться в шести цветах. iPhone 11 будет держать батарею на час дольше, чем более рання модель – XR. Гаджет может совершать съемку в 4K при 60 кадрах в секунду на обоих камерах. Появится режим ночной съемки. Теперь можно будет делать отличные кадры даже в полутьме.

Гаджет оснащен экраном 6,1 дюйма, LCD (не OLED, как в XS). Камера все еще двойная (обычная и широкоугольная) с новым сенсором для лучшего автофокуса и более широким углом. Устройство также оснастили новым чипом A13 Bionic. Это самый быстрый процессор из всех, что установлены в современных смартфонах.

Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото
Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото
Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото
Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото
Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото
Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото
Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото

Официальный ролик c презентацией iPhone 11:

Что известно об iPhone 11 Pro:

  • OLED-экран - две версии обычная и Max

  • Третья камера — телефото.

  • Дисплей - Super Retina XDR.

  • Процессор А13

Модель Pro будет стоить от 999 долларов (25 тыс. грн), Pro Max — от 1099 долларов (27,5 тыс. грн). Новые гаджеты выйдут уже 20 сентября. Предзаказы на них начнутся уже в пятницу, 13 сентября.

Модель станет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они будут отличаться размерами: диагональ экрана составит соответственно 5,8 дюйма и 6,5 дюйма. Дисплей - Super Retina XDR. Новые гаджеты оснастят процессером A13, который станет самым быстрым в истории смартфонов.

На устройстве можно будет одновременно снимать с двух камер — передней и одной из задних. Но для этого нужно приложение Filmic Pro, которое стоит 15 долларов.

iPhone 11 Pro имеет три камеры - камера с телеобъективом, обычная камера (которую Apple называет широкоугольной), и камера с широкоугольным объективом (поле зрения — 120 градусов). Все три камеры снимают видео в 4K/60 кадров в секунду.

Разработчики также добавили в устройство нейросети — функцию Deep Fusion, которая делает сразу 9 снимков. Она объединяет их в одно изображение с максимумом деталей. Батарея устройства будет держать на 4 часа дольше, чем у iPhone XS.

Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото
Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото
Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото

Официальное видео о гаджете:

Что известно об Apple Watch 5

• Новый экран всегда включен

• Обещают что часы будут жить целый день

• Добавили компас

• 100% переработанный алюминий

• Вы можете вызвать SOS в 150 странах

• Добавился титановый корпус и керамика

Новые часы получили возможность совершать вызовы на номера экстренных служб в разных странах мира, но это касается версий с модемом. И эта функция будет доступна не во всех странах.

Часы наконец-то получили функцию AlwaysOn Display, что многие считают самым важным нововедением. При этом автономность, к сожалению, не улучшилась и составляет лишь один рабочий день. Корпус будет сделан из титана, алюминия или керамики.

С часов по прежнему можно выключать свет, звонить, оплачивать проезд в метро и включать музыку. Гаджет также получит новые цвета: красный, желтый, зеленый.

Аpple также анонсировала новые медицинские исследования на основе данных от владельцев часов. Будут изучать звук, сердечный ритм и менструальные циклы. Но гаджет сможет измерять все это, только если присоединиться к исследованию Apple через приложение Apple Research. Оно появится до конца года, но только в США.

Часы будут измерять уровень шума вокруг вас — и сообщать об их влиянии на ваши уши.

Начиная с сегодняшнего дня Apple Watch Series 5 будут доступны для предзаказа в 41 стране, а Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) — в 22 странах и регионах. Цена от 400 долларов (10 тыс. грн).

Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото
Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото
Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото
Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото
Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото

Официальное видео Apple Watch 5:

Что известно об iPad 7G:

  • Камера 8 Мп

  • Дисплей диагональю 10.2 дюймов

  • Гигабитный LTE-модем

  • Сделан из 100% перерабатываемого алюминия (впервые)

  • Цена — от 329 долларов (около 8,2 тыс. гривен)

В компании заявили, что он будет работать вдвое быстрее, чем его предшественник, а также мощнее некоторых средних ПК и поддерживать SD-карты памяти. Старт продаж нового планшета компании начнется 30 ноября.

Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото
Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото

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Персона
Тим Кук
Место
США
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коршун федот
коршун федот
А ептафон для москалей,где, я спрашиваю?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Китайцы через неделю сдерут!
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
1000% накрутки на себестоимость
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Масленко Валентин, шлюха Валентина, ты путЕну соси, дешевка. Не отвлекайся.
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