Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото

В Театре Стива Джобса в Купертино (Калифорния) прошла ежегодная презентация продукции Apple. В прямом эфире миллионам зрителей показали новый iPhone 11, Apple Watch, iPad и другие новинки компании.

Все фото и характеристики новых гаджетов для вас собрал OBOZREVATEL.

Долгожданный iPhone вышел в трех модификациях: iPhone 11, iPhone Pro, iPhone Pro Max.

Что известно об iPhone 11:

6,1 Retina экран

Звук Dolby Atmos

Две камеры по 12 Мп

Ночной вид съемки

Оптическая стабилизация видео

Чип A13 Bionic

Цена устройства стартует от 699 долларов (17,5 тыс. грн). Он будет поставляться в шести цветах. iPhone 11 будет держать батарею на час дольше, чем более рання модель – XR. Гаджет может совершать съемку в 4K при 60 кадрах в секунду на обоих камерах. Появится режим ночной съемки. Теперь можно будет делать отличные кадры даже в полутьме.

Гаджет оснащен экраном 6,1 дюйма, LCD (не OLED, как в XS). Камера все еще двойная (обычная и широкоугольная) с новым сенсором для лучшего автофокуса и более широким углом. Устройство также оснастили новым чипом A13 Bionic. Это самый быстрый процессор из всех, что установлены в современных смартфонах.

Официальный ролик c презентацией iPhone 11:

Что известно об iPhone 11 Pro:

OLED-экран - две версии обычная и Max

Третья камера — телефото.

Дисплей - Super Retina XDR.

Процессор А13

Модель Pro будет стоить от 999 долларов (25 тыс. грн), Pro Max — от 1099 долларов (27,5 тыс. грн). Новые гаджеты выйдут уже 20 сентября. Предзаказы на них начнутся уже в пятницу, 13 сентября.

Модель станет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они будут отличаться размерами: диагональ экрана составит соответственно 5,8 дюйма и 6,5 дюйма. Дисплей - Super Retina XDR. Новые гаджеты оснастят процессером A13, который станет самым быстрым в истории смартфонов.

На устройстве можно будет одновременно снимать с двух камер — передней и одной из задних. Но для этого нужно приложение Filmic Pro, которое стоит 15 долларов.

iPhone 11 Pro имеет три камеры - камера с телеобъективом, обычная камера (которую Apple называет широкоугольной), и камера с широкоугольным объективом (поле зрения — 120 градусов). Все три камеры снимают видео в 4K/60 кадров в секунду.

Разработчики также добавили в устройство нейросети — функцию Deep Fusion, которая делает сразу 9 снимков. Она объединяет их в одно изображение с максимумом деталей. Батарея устройства будет держать на 4 часа дольше, чем у iPhone XS.

Официальное видео о гаджете:

Что известно об Apple Watch 5

• Новый экран всегда включен

• Обещают что часы будут жить целый день

• Добавили компас

• 100% переработанный алюминий

• Вы можете вызвать SOS в 150 странах

• Добавился титановый корпус и керамика

Новые часы получили возможность совершать вызовы на номера экстренных служб в разных странах мира, но это касается версий с модемом. И эта функция будет доступна не во всех странах.

Часы наконец-то получили функцию AlwaysOn Display, что многие считают самым важным нововедением. При этом автономность, к сожалению, не улучшилась и составляет лишь один рабочий день. Корпус будет сделан из титана, алюминия или керамики.

С часов по прежнему можно выключать свет, звонить, оплачивать проезд в метро и включать музыку. Гаджет также получит новые цвета: красный, желтый, зеленый.

Аpple также анонсировала новые медицинские исследования на основе данных от владельцев часов. Будут изучать звук, сердечный ритм и менструальные циклы. Но гаджет сможет измерять все это, только если присоединиться к исследованию Apple через приложение Apple Research. Оно появится до конца года, но только в США.

Часы будут измерять уровень шума вокруг вас — и сообщать об их влиянии на ваши уши.

Начиная с сегодняшнего дня Apple Watch Series 5 будут доступны для предзаказа в 41 стране, а Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) — в 22 странах и регионах. Цена от 400 долларов (10 тыс. грн).

Официальное видео Apple Watch 5:

Что известно об iPad 7G:

Камера 8 Мп

Дисплей диагональю 10.2 дюймов

Гигабитный LTE-модем

Сделан из 100% перерабатываемого алюминия (впервые)

Цена — от 329 долларов (около 8,2 тыс. гривен)

В компании заявили, что он будет работать вдвое быстрее, чем его предшественник, а также мощнее некоторых средних ПК и поддерживать SD-карты памяти. Старт продаж нового планшета компании начнется 30 ноября.

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