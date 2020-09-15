Презентация Apple: в сеть утекли данные о новых iPad и Watch SE

В сеть утекли данные и характеристики новых гаджетов, которые компания Apple представит на презентации 15 сентября: новые iPad и Apple Watch. Информации о новых iPhone пока нет.

Как сообщил в Twitter известный техноблогер Эван Бласс, миру покажут две новые модели планшета iPad. Также презентуют новые Apple Watch Series 6 и более доступные Apple Watch SE.

По словам источника, новый iPad Air четвертого поколения получит процессор Apple A14 и порт USB-C. При этом iPad 8-го поколения оснастят менее мощным процессором A12X Bionic. А вместо USB-C будет привычный разъем Lightning. Соответственно его цена будет ниже.

Бласс указал, что новые Apple Watch Series 6 получит мобильный процессор S4. Добавим, что возможно это опечатка блогера, ведь в нынешней версии умных часов стоит процессор S5. Apple Watch снова будут показаны в в двух размерах, и они будут доступны в версиях с Bluetooth и LTE.

Более бюджетная модель Apple Watch SE также будет доступна в двух размерах с Bluetooth и LTE.

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Напомним, что презентация Apple начнется сегодня, 15 сентября, в 20:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Apple возможно в начале 2021 года выпустит более доступную версию нового iPhone 12.