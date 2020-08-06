Появились свежие подробности о новом iPhone 12. Фото

В сети появились фото, на которых возможно показаны чехлы для нового iPhone 12. Данный аксессуар был создан с расчетом на беспроводную зарядную станцию AirPower, которую компания Apple пока не выпустила.

Как пишет Sparrows News, главной фишкой обоих устройств являются небольшие магниты, расположенные по кругу. Такое расположение компонентов позволит удерживать iPhone на поверхности зарядки при подключении.

Отмечается, что встроенные магниты, за счет наличия сильного магнитного поля, будут автоматически выравнивать смартфон так, чтобы модуль зарядки находился строго напротив генерирующих электромагнитные колебания катушек.

Возможный чехол для iPhone 12

СМИ писали, что Apple может повторно презентовать зарядную станцию AirPower. Ранее данный гаджет не пошел в серийное производство из-за проблем, связанных с перегревом используемых катушек индуктивности.

Возможная зарядная станция AirPower

Предполагаемое изображение iPhone 12

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Apple в 2020 году впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone с сентября.