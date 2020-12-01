В сети появились слухи о 'дешевой' версии PlayStation 5

Японская компания Sony возможно в 2021 году покажет бюджетную версию PlayStation 5.

Об этом сообщает китайский портал 3dmgame со ссылкой на свои источники. Инсайдер утверждает, что, так называемая PS5 Lite, будет стоит даже дешевле чем модификация приставки без оптического дисковода.

При этом технические подробности более дешевой игровой приставки не сообщаются. Прозвучали только приблизительные сроки появления в продаже – вторая половина 2021 года.

Добавим, что Sony всегда выпускала текущее поколение консолей с новым дизайном. А прошлая версия PS4, кроме Slim- получила и Pro-версию с более мощным "железом" внутри.

Отметим, что у главного конкурента Sony компании Microsoft в продаже в этом году появились сразу две версии консоли – Xbox Series X и более дешевая Xbox Series S.

В Украине официальная цена на PlayStation 5 Digital Edition составляет 13 499 грн, а за PlayStation 5 с дисководом – 16 799 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Sony 15 сентября провела презентацию своей новой игровой приставки PlayStation 5.

Кроме того, 19 ноября в Украине должна была поступить в продажу игровая приставка Sony PlayStation 5, но ритейлеры не смогли вовремя завести ее в страну, и покупатели получат ее позже.