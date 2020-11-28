Появились первые слухи об iPhone 13: без разъемов и проводов

Будущий iPhone 13 от компании Apple может выйти без физических разъемов для подключения зарядного провода, что усилит влагозащиту устройства.

Об этом в своем видео-блоге рассказал известный инсайдер Джон Проссер. По его словам, такой смартфон уже покажут в 2021 году.

Блогер рассказал, что iPhone без разъемов сможет заряжаться при помощи беспроводной зарядки MagSafe, которую показали на презентации iPhone 12.

При этом Проссер отметил, что не все iPhone будут беспроводными. Вероятно, такой защищенный корпус получит только топовая версия смартфона от Apple. По его мнению, только в следующих поколениях "яблочная" компания полностью перейдет на производство смартфонов без отверстий.

Блогер добавил, что такая инновация в долгосрочной перспективе будет выгодна пользователям iPhone, ведь они будут экономить на покупке кабелей для зарядки.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как будет выглядеть iPhone 13. Также появились первые слухи о новом дисплее iPhone 13.