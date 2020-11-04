Появились первые слухи о новом iPhone 13

iPhone 13 может получить новый дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, сохранив прежний дизайн устройства.

Как пишет My Drivers со ссылкой на свои источники, внешне будущий "яблочный" смартфон не будет внешне сильно отличаться от iPhone 12.

Отмечается, что новый флагман от Apple также будет оформлен в металлическом корпусе. По слухам компания намерена использовать нержавеющую сталь в качестве основного материала корпуса грядущей новинки.

При этом iPhone снова не получит сканер отпечатков пальцев под экраном, останется система Face ID. Характерная челка останется, но ее размеры станут немного меньше.

Также сильных технических изменений не предвидится. Начинка iPhone 13 будет на уровне текущих флагманов от Apple. Однако самый топовый iPhone 13 может получить объем внутренней памяти новинки до 1 ТБ. При этом версий на 64 Гб больше не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL: