Появились первые оценки и отзывы на игру Cyberpunk 2077

Игра Cyberpunk 2077 (Киберпанк 2077) получила первые оценки от критиков, которые высоко оценили творение польской студии CD Projekt RED.

Популярный сайт Metacritic на основе 44 рецензий поставил средний бал видеоигре – 91 из 100. Другие критики были аналогичны в своих оценках. Например, портал IGN дал игре оценку в 9 баллов из 10, Windows Central – 5 из 5, GameSpot – 7 из 10, TheGamer – 10 из 10.

В основном критики на отлично оценили сюжет игры и саму концепцию будущего. Им понравился созданный мир, персонажи и тщательная проработка дизайна уровней, постановки сцен и прочее.

Оценка игры Cyberpunk 2077

Однако также критики указали на технически ошибки и сбои, а также негативно оценили второстепенные задания, назвав их бессмысленными.

Добавим, что официально игра поступит в продажу 10 декабря на всех основных платформах: ПК, PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S и Google Stadia.

При этом отметим, что по версии The Game Awards 2020 игрой года стала Ghost of Tsushima, рассказывающая о похождениях самурая в Японии 13 века. Второе игровое место досталось The Last of Us: Part II. Бронзу получила игра Hades. После идут DOOM Eternal и Spider-Man: Miles Morales на пятом месте. Победитель в этой номинации был избран голосами пользователей.

По версии The Game Awards 2020 игрой года стала Ghost of Tsushima Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года на игровых консолях и компьютерах выйдет ряд игр, которые могут заинтересовать игроков в Украине.