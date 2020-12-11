Появились фото Илона Маска на месте крушения Starship

Опубликованы фото с места взрыва прототипа космического корабля Starship SN8, созданного компанией Илона Маска SpaceX.

На снимках в Twitter показано, что на место аварии на пусковой комплекс в городе Бока Чика, штат Техас прибыл Маск с сотрудниками SpaceX.

Также он пообещал оставить части взорванного прототипа на память. Отметим, после неудачной посадки на стартовую площадку установят следующий прототип SN9 для продолжения испытаний.

Место крушения Starship SN8 Twitter

Напомним, что при тестовом запуске Starship впервые поднялся на значительную высоту, чтобы проверить аэродинамику космического корабля. Также была испытана управляемая вертикальная посада в заданную точку.

Отметим, что перед запуском Маск оценивал успешность запуска с вероятностью 33%.

Илон Маск на месте взрыва Twitter

Twitter

Маск на месте катастрофы Twitter

Илон Маск на пусковой площадке Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, прототип космического корабля Starship, который разрабатывает компания Илона Маска SpaceX, взорвался во время посадки.

Днем ранее SpaceX за секунду до старта отменила запуск космического корабля для полетов на Марс.