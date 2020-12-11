Появились фото Илона Маска на месте крушения Starship

Опубликованы фото с места взрыва прототипа космического корабля Starship SN8, созданного компанией Илона Маска SpaceX.

На снимках в Twitter показано, что на место аварии на пусковой комплекс в городе Бока Чика, штат Техас прибыл Маск с сотрудниками SpaceX.

Также он пообещал оставить части взорванного прототипа на память. Отметим, после неудачной посадки на стартовую площадку установят следующий прототип SN9 для продолжения испытаний.

Напомним, что при тестовом запуске Starship впервые поднялся на значительную высоту, чтобы проверить аэродинамику космического корабля. Также была испытана управляемая вертикальная посада в заданную точку.

Отметим, что перед запуском Маск оценивал успешность запуска с вероятностью 33%.

Как сообщал OBOZREVATEL, прототип космического корабля Starship, который разрабатывает компания Илона Маска SpaceX, взорвался во время посадки.

Днем ранее SpaceX за секунду до старта отменила запуск космического корабля для полетов на Марс.