Появились детальные фото ранее секретного самолета США

В США сделали новые фото самого загадочного военного самолета Lockheed F-117 Nighthawk.

Боевая машина была снята с вооружения в 2008 году. Однако новые фото самолета сделали на базе Корпуса морской пехоты США в Мирамаре, передает Drive.

На опубликованных снимках видно, что самолет находится в хорошем состоянии и не выглядит старым или запущенным. Отмечается, что состояние покрытия самолета напрямую влияет на его радиолокационную заметность.

Lockheed F-117 Nighthawk

Издание предположило, что снятый с вооружения F-117 используют в качестве противника на учениях.

Отметим, что Lockheed F-117 Nighthawk – одноместный дозвуковой тактический ударный самолет, совершивший первый полет в 1981 году и приступивший к эксплуатации в 1983 году. За все время построили лишь 64 самолета. F-117 убрали из американской армии из-за появления истребителя пятого поколения F-22 Raptor.

Самолет Lockheed F-117 Nighthawk

Самолет Lockheed F-117 Nighthawk в воздухе

Самолет F-117 на военной базе

Самолет F-117 на военной базе США

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