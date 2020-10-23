Появились детальные фото ранее секретного самолета США

Алексей Титофф Технологии 20:34, 23.10.2020 Обновлено: 21:00, 23.10.2020

В США сделали новые фото самого загадочного военного самолета Lockheed F-117 Nighthawk.

Боевая машина была снята с вооружения в 2008 году. Однако новые фото самолета сделали на базе Корпуса морской пехоты США в Мирамаре, передает Drive.

На опубликованных снимках видно, что самолет находится в хорошем состоянии и не выглядит старым или запущенным. Отмечается, что состояние покрытия самолета напрямую влияет на его радиолокационную заметность.

Lockheed F-117 Nighthawk

Издание предположило, что снятый с вооружения F-117 используют в качестве противника на учениях.

Отметим, что Lockheed F-117 Nighthawk – одноместный дозвуковой тактический ударный самолет, совершивший первый полет в 1981 году и приступивший к эксплуатации в 1983 году. За все время построили лишь 64 самолета. F-117 убрали из американской армии из-за появления истребителя пятого поколения F-22 Raptor.

Самолет Lockheed F-117 Nighthawk
Самолет Lockheed F-117 Nighthawk в воздухе
Самолет F-117 на военной базе
Самолет F-117 на военной базе США

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ показали мощнейшее оружие из США в действии.

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