Появились данные о "революции" в новых iPhone

Алексей Титофф Технологии 02:40, 16.01.2021

Китайский инсайдер Мин-Чи Куо сказал, что iPhone от компании Apple получит новую систему охлаждения.

Особенностью "яблочных" смартфонов станет высокая эффективность за счет использования испарительной камеры, пишет Apple Insider.

Со слов Куо, "революция" технологии в том, что внутри специальной тепловой колбы находится вода, которая превращает ее в пар под воздействием тепла от электронных компонентов смартфона. После перехода пара в области с менее низким давлением и его распределения по испарительной камере будет происходить охлаждение контактирующей с чипом пластины. Такой эффект позволит отвести излишнее тепло без дополнительных энергозатрат.

Система охлаждения в iPhone
Apple Insider

Инсайдер добавил, что сейчас Apple активно тестирует эту технологию, которая появится в будущих iPhone. Однако он отметил, что это вряд ли будет реализовано на устройствах в 2021 году.

Отметим, что ранее Мин-Чи Куо назвал сроки выхода iPhone 13 в 2021 году.

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