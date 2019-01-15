Повергло Кремль в ужас: Порошенко рассказал о мощнейшем оружии ВСУ

После получения Вооруженными силами Украины переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin из США оккупанты прекратили танковые обстрелы украинских позиций на Донбассе.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса и общественности Киверцовского района Волынской области, передает УНИАН.

"Хочу обратить внимание на психологические результаты предоставления нам Javelin. Как только российские танкисты услышали, что на этом участке фронта могут быть украинские военные, вооруженные этими комплексами, они отказались от обстрела", – отметил Порошенко.

Javelin RT

По его словам, напугал оккупантов сам принцип работы подобного оружия. "Выстрелил и забыл: ракета сама по теплонаведению на достаточном расстоянии поразит танк, и он уже не сбежит", – уточнил президент.

Ракетные комплексы прибыли в Украину в апреле 2018 года Корреспондент

"Мы не имеем сейчас танковых обстрелов. Это эффект только от одного типа оружия", – добавил он.

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Ранее министерство обороны США выделило более $300 млн на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе, для Украины.

В апреле ВСУ получили новое вооружение, что подтвердил Петр Порошенко.

Эксперты рассказали, каким образом Украина применяет ПТРК.

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