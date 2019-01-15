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Повергло Кремль в ужас: Порошенко рассказал о мощнейшем оружии ВСУ

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После получения Вооруженными силами Украины переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin из США оккупанты прекратили танковые обстрелы украинских позиций на Донбассе.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса и общественности Киверцовского района Волынской области, передает УНИАН.

"Хочу обратить внимание на психологические результаты предоставления нам Javelin. Как только российские танкисты услышали, что на этом участке фронта могут быть украинские военные, вооруженные этими комплексами, они отказались от обстрела", – отметил Порошенко.

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Javelin

Javelin

RT

По его словам, напугал оккупантов сам принцип работы подобного оружия. "Выстрелил и забыл: ракета сама по теплонаведению на достаточном расстоянии поразит танк, и он уже не сбежит", – уточнил президент.

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Корреспондент

"Мы не имеем сейчас танковых обстрелов. Это эффект только от одного типа оружия", – добавил он.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Venediktov Lexa
Venediktov Lexa
США запретили Украине подвозить Джавелины ближе чем на 100 км к зоне АТО. Боятся что эти Джавелины будут проданы за еду.
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Якібчук Руслан
Якібчук Руслан
В 14-15-16 роках нас постійно накривали танки...дай Бог щоб це було правдою! Один день під горлівкою в новгородському я до смерті не забуду..
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Уверен, тот кто придумывает заголовки сам угорает от смеха😂
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