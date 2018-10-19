Пощечина пропагандистам Путина: Facebook принял историческое решение по Украине

Одна из самых популярных социальных сетей Facebook назначит ответственного за публичную политику Украины на просторах ресурса.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин, подчеркнув, что "это значительный шаг на пути защиты интересов украинских пользователей Facebook".

"Теперь у нас будет лицо, ответственное за публичную политику крупнейшей соцсети в Украине. Подчеркиваю, что, в первую очередь, это лицо будет действовать в интересах компании, которая ей платит. Однако, с другой стороны, это избавит нас от подозрений в том, кто действительно решает конфликтные ситуации относительно украинских пользователей", — написал Золотухин, призвав желающих отправлять резюме.

В вакансии Facebook говорится, что ищется специалист, который "будет отвечать за публичную политику, который сможет сочетать страсть к интернет-службам, таким как Facebook, с глубоким знанием политической и регуляторной динамики в Украине и преимущественно во всем регионе Восточной Европы".

Специалист по Украине будет работать в польском офисе компании в Варшаве. В его обязанности будет входить мониторинг законодательства и нормативных вопросов, влияющих на Facebook в Украине, а также консультации по политическим задачам, в частности публичные презентации, сотрудничество со СМИ и сотрудничество в формировании государственной политики в отношении СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США несколько крупных инвесторов Facebook хотят убрать основателя и главного исполнительного директора компании Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров.