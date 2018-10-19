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Пощечина пропагандистам Путина: Facebook принял историческое решение по Украине

78.2тЧитать материал на украинском

Одна из самых популярных социальных сетей Facebook назначит ответственного за публичную политику Украины на просторах ресурса.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин, подчеркнув, что "это значительный шаг на пути защиты интересов украинских пользователей Facebook".

"Теперь у нас будет лицо, ответственное за публичную политику крупнейшей соцсети в Украине. Подчеркиваю, что, в первую очередь, это лицо будет действовать в интересах компании, которая ей платит. Однако, с другой стороны, это избавит нас от подозрений в том, кто действительно решает конфликтные ситуации относительно украинских пользователей", — написал Золотухин, призвав желающих отправлять резюме.

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В вакансии Facebook говорится, что ищется специалист, который "будет отвечать за публичную политику, который сможет сочетать страсть к интернет-службам, таким как Facebook, с глубоким знанием политической и регуляторной динамики в Украине и преимущественно во всем регионе Восточной Европы".

Специалист по Украине будет работать в польском офисе компании в Варшаве. В его обязанности будет входить мониторинг законодательства и нормативных вопросов, влияющих на Facebook в Украине, а также консультации по политическим задачам, в частности публичные презентации, сотрудничество со СМИ и сотрудничество в формировании государственной политики в отношении СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США несколько крупных инвесторов Facebook хотят убрать основателя и главного исполнительного директора компании Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Дмитрий Золотухин
Место
Украина
Объекты
FacebookМинистерство информационной политики
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Комментарии
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Калинина Тина
Калинина Тина
Хотите спасти мужа от алкоголизма? Секрет вечной трезвости, он завяжет за 2 дня, если подсыпать... http://emisora.ga/prosto
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Daks Viktor
Daks Viktor
Класс!Теперь выпендрижу моцковських троллей будет конец. Ими займутся конкретно... И насчет Обоза.. В свете последних наблюдений складывается мнение, что Обоз не есть проукраинский новостной сайт. Он допускает полное засилие на своих интернет страницах моцковських троллей. Хоть и пишет, что комменты не модерируються, но иногда производит удаление украинских коментов антироссийской направленности.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Daks Viktor, о да, россиянам пиздец теперь. Да может хохлов забанят скорее?)))
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шел Григорий
шел Григорий
Daks Viktor, согласен,троллей мокшанских тут очень много и это плохо.
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Chalova Natalja
Chalova Natalja
Читай: будут отслеживать тех, которые дружат с россиянами - и на миротворец их! На миротворец! ССуки! Сайт забанить нельзя, так они, как глисты, внутрь полезли..
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