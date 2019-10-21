"Портал в другое измерение": NASA показало фантастический снимок галактики

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) поделилось снимком галактики NGC 4380.

Как сообщает NScience, на фото, сделанном космическим телескопом “Хаббл”, галактика выглядит как явление из фантастического фильма.

"Она похожа на "портал в другое измерение”, - говорится в сообщении.

Как сообщает портал, на самом деле ничего фантастического в этом нет, так как NGC 4380 является обычной спиральной галактикой в созвездии Дева. Она входит в одноименное скопление.

Галактика NGC 4380 NASA

Спиральные галактики — одни из основных в последовательности Хаббла. Свое название они получили в силу характерных ярких рукавов из звезд, берущих свое начало из балджа — центрального эллипсоидального компонента большой яркости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые при помощи телескопа "Хаббл" засняли третью по величине просматриваемую во Вселенной Галактику Треугольника.

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