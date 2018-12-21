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Популярный мессенджер начал банить пользователей за посещение Крыма

3.1тЧитать материал на украинском

Корпоративный мессенджер Slack начал банить пользователей за посещение стран и регионов, которые находятся под санкциями Соединенных Штатов.

"В целях соблюдения законов об экспортном контроле и экономических санкциях… Slack запрещает несанкционированное использование своих продуктов и услуг в определенных странах санкционного списка. Мы определили вашу учетную запись как происходящую из одной из этих стран и немедленно ее блокируем", – публикует в Twitter один из пользователей мессенджера сообщение от Slack.

Под удар попали пользователи оккупированного Россией Крыма, а также Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии.

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При этом люди жалуются, что блокируют аккаунты и тех, кто не живет в указанных регионах. По предварительным данным, чтобы потерять доступ к учетной записи, достаточно было хотя бы раз войти в сервис с территории под американскими санкциями.

"Slack решил отправить мне такое сообщение. Нет никакой возможности оспорить это решение или доказать, что я не живу в Иране и не работаю с иранцами в Slack", – пишет Amir Omidi.

Позже в Slack заявили, что блокировки связаны с обновлением сервиса геолокации. В компании добавили, что, если кто-то считает предпринятые действия ошибкой, ему следует обратиться в поддержку.

"Наши системы могли обнаружить аккаунт или рабочее пространство с IP-адресом из указанной страны под санкциями. Если в наших системах указано, что основной владелец рабочего пространства обладает IP-адресом из такой страны, все пространство будет деактивировано", – резюмировали представители Slack.

Популярный мессенджер начал банить пользователей за посещение Крыма

Slack

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Соединенные Штаты выступили за усиление санкций против России. Представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что ограничительные меры и перспективы их усиления, в том числе за нападение в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии против Украины.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаСанкции против России
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Дебилы мессенджер Slack что это такое?? Полярный мессенджер Slack только у дебилов
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Мытаместь Ихтамнетов
Мытаместь Ихтамнетов
Если бы Обсос не написал, по сей день о нём бы не знал! )))))))))))
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Популярный где? Обозовцы, вы сами когда о нем узнали?
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