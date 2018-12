Популярный мессенджер начал банить пользователей за посещение Крыма

Корпоративный мессенджер Slack начал банить пользователей за посещение стран и регионов, которые находятся под санкциями Соединенных Штатов.

"В целях соблюдения законов об экспортном контроле и экономических санкциях… Slack запрещает несанкционированное использование своих продуктов и услуг в определенных странах санкционного списка. Мы определили вашу учетную запись как происходящую из одной из этих стран и немедленно ее блокируем", – публикует в Twitter один из пользователей мессенджера сообщение от Slack.

Под удар попали пользователи оккупированного Россией Крыма, а также Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии.

При этом люди жалуются, что блокируют аккаунты и тех, кто не живет в указанных регионах. По предварительным данным, чтобы потерять доступ к учетной записи, достаточно было хотя бы раз войти в сервис с территории под американскими санкциями.

"Slack решил отправить мне такое сообщение. Нет никакой возможности оспорить это решение или доказать, что я не живу в Иране и не работаю с иранцами в Slack", – пишет Amir Omidi.

So @SlackHQ decided to send me this email. No way to appeal this decision. No way to prove that I'm not living in Iran and not working with Iranians on slack. Nope. Just hello we're banning your account. pic.twitter.com/giqYQcMJYz