Популярные в Украине смартфоны останутся без Google и Android: что будет с гаджетами

Заявление компании Google о прекращении сотрудничества с Huawei стало ударом не только для самой китайской компании, но и для миллионов пользователей гаджетов данного бренда. Владельцы смартфонов и ноутбуков уже в ближайшее время могут лишиться таких необходимых программ, как Gmail, Google Play, браузер Chrome, Google-maps и даже YouTube.

Huawei без Android

Решение компании Google об отказе сотрудничать с китайским Huawei связано с возобновлением торговой войны между США и Китаем. Помимо американского гиганта, от сотрудничества также отказались мировые изготовители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

Как только решение вступит в силу гаджеты китайского бренда потеряют доступ к обновлениям операционной системы Android от Google. Это значит, что из телефонов и ноутбуков просто исчезнут такие давно знакомые и удобные для пользователей сервисы, как Google Play, почта Gmail, браузер Chrome, Google-карт и даже YouTube.

Приложения

Впрочем, пока в США дали отсрочку, благодаря которой компании Huawei Technologies Co Ltd разрешается поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение на протяжении 90 дней начиная с 21 мая 2019 года.

По истечению этого срока все новые модели Huawei перестанут поддерживать Android. Это не касается телефонов, которые были выпущены до блокады, люди и дальше смогут пользоваться операционкой и получать обновления. Но, скорее всего, им уже не будет доступна новая версия Android, которую Google планирует выпустить до конца года.

Впрочем, следующие версии смартфонов смогут выходить на открытой версии Android – AOSP, но опять же без приложений Google.

Кроме того, всем смартфонам и планшетам Huawei и Honor будут продолжать предоставлять обновления безопасности и послепродажное обслуживание.

Что будет делать Китай

На сейчас у китайского гиганта на рынке телекоммуникаций есть только один путь – разработка собственной операционной системы, о чем уже заявили в руководстве Huawei.

Как оказалось, над собственной ОС в компании работают уже 7 лет. Как и Android, она основана на платформе Linux и даже получила свое название – Hongmeng.

Но все же эксперты настроены не слишком оптимистично к такой замене. Сейчас на мировом рынке лидируют операционные системы Android и iOS. Конкуренцию им пыталась составить и корпорация Microsoft, выпустив собственную ОС Windows Phone. Но ожидаемой популярности она не принесла, и хотя компания продолжает выпускать новые версии, эту идею признали провальной.

В этом случае, можно ли говорить, что ОС от Huawei сможет конкурировать с Android и iOS, примут ли ее пользователи – неизвестно. В любом случае в переходной период без проблем не обойдется. На каком этапе сейчас находится разработка новой операционки – непонятно, и даже если ее запуск ускорят, это может привести к сбоям и выявлению различных багов при массовом пользовании.

К тому же, есть проблема с обеспечением пользователя не только необходимыми, но и популярными программами, к которым они привыкли пользуясь Play Маркетом. Huawei придется постараться завлечь ведущих разработчиков софта.

С другой стороны, давление США на компанию Huawei может стать показательным для других китайских брендов, как Xiaomi, Meizu, OnePlus и других. Чтобы не оказаться в таком же катастрофическом положении, они действительно могут создать мощного конкурента для Android и iOS.

Стоит ли паниковать владельцам Huawei

Данный китайский бренд занимает второе место по продаже смартфонов во всем мире, уступая лишь южнокорейской компании Samsung. В планах у Huawei было обойти действующего лидера уже до 2020 года. В связи со сложившейся ситуацией, такое развитие событий уже не представляется возможным.

Но в любом случае, сейчас продукцией китайской компании пользуются миллионы людей в 170 странах мира. И новость от Google заставила их изрядно поволноваться.

Но эксперты все же успокаивают пользователей Huawei по всему миру, как говорилось выше, ограничения не коснутся уже выпущенных телефонов, поэтому ими можно без проблем пользоваться и дальше. А вот выпуск новых гаджетов от компании действительно ставится под угрозу. В связи с отсутствием доступа к операционной системе Android, скорее всего, новинки уже начнут выпускать под новосозданной ОС Hongmeng.

