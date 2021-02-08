Популярное приложение заразило вирусом миллионы Android-смартфонов

Мобильное приложение для сканирования штрих- и QR-кодов Barcode Scanner занесло на Android-смартфоны вирус.

Как сообщают эксперты Malwarebytes, после обновления приложения в браузере стали всплывать сторонние рекламные объявления.

Отмечается, что Barcode Scanner размещено в Google Play уже давно и не вызывало жалоб пользователей. Всего его установили более 10 млн раз. Однако в конце декабря 2020 года приложение получило обновление. Эксперты по кибербезопасности выяснили, что в коде программы появился вредоносный баг, скрытый от обнаружения системой безопасности Google.

Приложение Barcode Scanner

Из магазина приложений уже удалили Barcode Scanner. Однако оно может оставаться на смартфонах пользователей, поэтому эксперты рекомендовали его удалить.

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