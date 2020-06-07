У iPhone 11 обнаружили существенный недостаток, связанный с цветом экрана смартфона после обновления.

Пользователи пожаловались на зеленый оттенок после разблокировки, во время активации режимов Dark Mode или Night Shift и при минимальной яркости экрана. Обычно цвет появляется на несколько секунд, пишет MacRumors.

Пользователи iPhone 11 пожаловались на позеленевшие экраны macrumors.com

Недостаток обнаружен у iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также iPhone X.

После перезагрузки некоторые смартфоны снова стали нормально работать.

Неисправность связывают с обновлениями операционной системы до iOS 13.5, однако такая же проблема встречалась на аппаратах с другими версиями прошивки – iOS 13.4.1, iOS 13.5 и iOS 13.5.1.

По мнению экспертов, баг устранят с новыми обновлениями операционной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, владельцев iPhone и iPad, которые не успели установить новое программное обеспечение, начали отключать от сети интернет.