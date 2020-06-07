Главная Новости
7 июня • обновлено в 22:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости техники и технологии

Пользователи iPhone 11 пожаловались на позеленевшие экраны

1.9т
Читать материал на украинском

У iPhone 11 обнаружили существенный недостаток, связанный с цветом экрана смартфона после обновления.

Пользователи пожаловались на зеленый оттенок после разблокировки, во время активации режимов Dark Mode или Night Shift и при минимальной яркости экрана. Обычно цвет появляется на несколько секунд, пишет MacRumors.

Пользователи iPhone 11 пожаловались на позеленевшие экраны

Пользователи iPhone 11 пожаловались на позеленевшие экраны

macrumors.com

Недостаток обнаружен у iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также iPhone X.

После перезагрузки некоторые смартфоны снова стали нормально работать.

Неисправность связывают с обновлениями операционной системы до iOS 13.5, однако такая же проблема встречалась на аппаратах с другими версиями прошивки – iOS 13.4.1, iOS 13.5 и iOS 13.5.1.

По мнению экспертов, баг устранят с новыми обновлениями операционной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, владельцев iPhone и iPad, которые не успели установить новое программное обеспечение, начали отключать от сети интернет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Юрий Сергиенко
Теги
Apple iPhone 11
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Технологии

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 999.

    Вылечились: 12 054. Умерли: 788.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Еще две области Украины решили усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

  • В Академии наук назвали главный признак того, что эпидемия пошла на спад.

  • Ученые предупредили о возможности новой пандемии наподобие COVID-19.

Новости технологий

Топ-публикации

Топ-блоги