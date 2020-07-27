Пользователи Instagram пожаловались на слежку через камеру

Пользователи социальной сети Instagram обнаружили, что приложение само включает фронтальную камеру, несмотря на то, что они не делали на нее снимки.

Как пишет The Verge, такое происходило даже тогда, когда они только пролистывали ленты фотографий.

Первыми о нежелательной активности узнали владельцы iPhone, которые установили бета-версию iOS 14. Именно в ней появилась функция оповещения о работающей камере или микрофоне.

Представители Instagram рассказали изданию, что ситуацию вызвала ошибка в приложении и они уже исправляют ее.

При этом они заверили, что приложение включает камеру только тогда, когда пользователь сам этого хочет.

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