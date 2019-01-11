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Полетим на Марс и Луну: Маск показал реальное фото сенсационной разработки

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Основатель SpaceX Илон Маск показал реальное фото нового космического корабля Starship.

Снимок был опубликован в его Twitter. "Только что завершена сборка тестовой ракеты Starship на стартовой площадке SpaceX в Техасе. Это реальное фото, а не рендеринг", – написал он.

"Это для суборбитальных тестов VTOL (вертикального взлета и посадки). Орбитальная версия выше, имеет более толстую оболочку (нет морщин) и плавно изогнутую секцию носа", – добавил Маск.

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Как известно, SpaceX разрабатывает Starship и гигантскую ракету Super Heavy, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие пункты назначения по всей Солнечной системе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск совместно со своей The Boring Company открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом (США).

Читайте все новости по теме "Космос" на OBOZREVATEL.

Тема
Космос
Место
США
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Го Валентин
Го Валентин
Ракета похожа на надувную :) Но поскольку Рогозин в НАСА не попал, наверняка настоящая.
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Вислоухие верят в сказки
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Хoзяин Хохлoв, ватное чмо, иди молись путлу, а не на обозе сиди.
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