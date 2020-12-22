Показан смартфон с "бесконечным" экраном. Фото
Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон с экраном, который кажется бесконечным – дисплей полностью занимает обе стороны устройства.
Патент был зарегистрирован в Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), сообщает MyDrivers.
Согласно описанию на верхней грани смартфона будет находиться выдвижной блок камеры с тремя датчиками, кнопка включения, а также отверстие для микрофона. Внизу гаджета разместится разъем для зарядки, еще один микрофон и решетка динамика.
Отметим, что регистрация патента не дает оснований утверждать, что такой смартфон выйдет в серию. Однако на его основе компания может внедрить новые технологи в свои устройства.
Добавим, что возможно новый смартфон сможет стать идейным продолжением прошлогоднего устройства Mi Mix Alpha.
Напомним, что создан первый в мире растягивающийся смартфон с гибким дисплеем.
Как сообщал OBOZREVATEL, Apple запатентовала инновационный экран, который может "самовосстанавливаться".