Показан смартфон с "бесконечным" экраном. Фото

Алексей Титофф Технологии 02:20, 22.12.2020

Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон с экраном, который кажется бесконечным – дисплей полностью занимает обе стороны устройства.

Патент был зарегистрирован в Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), сообщает MyDrivers.

Согласно описанию на верхней грани смартфона будет находиться выдвижной блок камеры с тремя датчиками, кнопка включения, а также отверстие для микрофона. Внизу гаджета разместится разъем для зарядки, еще один микрофон и решетка динамика.

Рендеры смартфона
Xiaomi

Отметим, что регистрация патента не дает оснований утверждать, что такой смартфон выйдет в серию. Однако на его основе компания может внедрить новые технологи в свои устройства.

Добавим, что возможно новый смартфон сможет стать идейным продолжением прошлогоднего устройства Mi Mix Alpha.

Изображение смартфона от Xiaomi
Xiaomi

Напомним, что создан первый в мире растягивающийся смартфон с гибким дисплеем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple запатентовала инновационный экран, который может "самовосстанавливаться".

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