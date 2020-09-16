Показан первый жесткий диск для компьютера: 5 Мб и весит тонну. Фото

В сети опубликовали фото первых жестких дисков для компьютеров в 50-годах прошлого столетия. Так в 1956 году был показан "винчестер" объемом памяти 5 мегабайт, который весил около тонны.

Известно, что жесткий диск предназначался для первого компьютера 305 RAMAC, который создала американская компания IBM.

Вес железа была около тонны, итого было 0,2 грамма за байт (или 5 килобайт в 1 кг) и состояла из 50-ти дисков диаметром в 24 дюйма (610 мм). Каждый диск соответственно 100 килобайт. Частота вращения барабана была 1200 оборотов в минуту. Время произвольного доступа – 600 миллисекунд.

Погрузка жесткого диска

Компания IBM изготавливала такие компьютеры до 1961 года. Всего было создано более 1000 экземпляров.

Вес железа около тонны

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выглядели первые советские ноутбук, мобильный и микроволновка.