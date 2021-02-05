Показан безрамочный смартфон с "бесконечным" экраном. Видео

Алексей Титофф Технологии 20:35, 5.02.2021 Обновлено: 21:10, 5.02.2021

Китайская компания Xiaomi показала на видео смартфон без кнопок и разъемов на корпусе.

Как показано на официальном YouTube-канале компании, юзюминкой гаджета также стал экран, что заходит на все четыре грани корпуса под углом в 88 градусов. Также у дисплея нет видимых рамок или дополнительных панелей.

В компании сообщили, что для создания такого изогнутого стекла применялось специальное оборудование, разогревающая стекло до 800 градусов для придания ему нужной формы. Потом поверхность много раз полировали и проводили многоэтапную проверку.

Основной блок камеры располагается на задней крышке смартфона. Фронтальная камера находится под экраном и практически не видна.

В Xiaomi добавили, что при создании смартфона были применены 46 эксклюзивных патентов компании.

Отметим, что созданное устройство лишь концепт и не выйдет в серию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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