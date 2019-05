Пока Россия мечтает: Илон Маск приблизил мир к глобальной сети из космоса

Американская компания SpaceX осуществила 24 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками в рамках своей программы глобального широкополосного интернета Starlink.

Все спутники были успешно развернуты, сообщается в Twitter компании. При этом основатель SpaceX Илон Маск рассказал, что все космические аппараты находятся онлайн. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ракета Falcon 9 доставила на орбиту груз общей массой 18,5 тонны. Это самая большая масса груза для ракет этой модели.

В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два прототипа спутников, участвующих в программе Starlink.

В сети уже высмеяли Россию, которая постоянно соревнуется в космических достижениях с США. Так, журналист Рустем Адагамов написал в своем Twitter:

"На фоне очередной пустопорожней болтовни Рогозина (глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин – Ред.) о будущих успехах "Роскосмоса" — у SpaceX успех сегодняшний, настоящий".

All 60 Starlink satellites online, solar array deployment coming up soon

Starlink satellites are equipped with one solar array instead of two, minimizing potential points of failure pic.twitter.com/bJirVr67fF