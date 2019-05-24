Пока Россия мечтает: Илон Маск приблизил мир к глобальной сети из космоса

Американская компания SpaceX осуществила 24 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками в рамках своей программы глобального широкополосного интернета Starlink.

Все спутники были успешно развернуты, сообщается в Twitter компании. При этом основатель SpaceX Илон Маск рассказал, что все космические аппараты находятся онлайн. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ракета Falcon 9 доставила на орбиту груз общей массой 18,5 тонны. Это самая большая масса груза для ракет этой модели.

Запуск спутников Starlink Скриншот с видео

В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два прототипа спутников, участвующих в программе Starlink.

В сети уже высмеяли Россию, которая постоянно соревнуется в космических достижениях с США. Так, журналист Рустем Адагамов написал в своем Twitter:

"На фоне очередной пустопорожней болтовни Рогозина (глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин – Ред.) о будущих успехах "Роскосмоса" — у SpaceX успех сегодняшний, настоящий".

Запуск спутников Starlink Скриншот с видео

Запуск спутников Starlink Скриншот с видео

Запуск спутников Starlink Скриншот с видео

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.

All 60 Starlink satellites online, solar array deployment coming up soon — Elon Musk (@elonmusk) 24 мая 2019 г.

Starlink satellites are equipped with one solar array instead of two, minimizing potential points of failure pic.twitter.com/bJirVr67fF — SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.

На фоне очередной пустопорожней болтовни Рогозина о будущих успехах "Роскосмоса" — у SpaceX успех сегодняшний, настоящий. Компания успешно вывела на орбиту 60 аппаратов системы спутникового интернета Starlink. Этот был третий старт этого Falcon 9 и рекордный вес нагрузки—13 тонн! pic.twitter.com/pKigORCSll — Рустем Адагамов (@adagamov) 24 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава компании SpaceX Илон Маск не без иронии ответил на поздравления "Роскосмоса" с успешным испытанием корабля Crew Dragon. "Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями", – потроллил он россиян.

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