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/Новости техники и технологии

Пока Россия мечтает: Илон Маск приблизил мир к глобальной сети из космоса

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Американская компания SpaceX осуществила 24 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками в рамках своей программы глобального широкополосного интернета Starlink.

Все спутники были успешно развернуты, сообщается в Twitter компании. При этом основатель SpaceX Илон Маск рассказал, что все космические аппараты находятся онлайн. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ракета Falcon 9 доставила на орбиту груз общей массой 18,5 тонны. Это самая большая масса груза для ракет этой модели.

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Запуск спутников Starlink

Запуск спутников Starlink

Скриншот с видео

В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два прототипа спутников, участвующих в программе Starlink.

В сети уже высмеяли Россию, которая постоянно соревнуется в космических достижениях с США. Так, журналист Рустем Адагамов написал в своем Twitter:

"На фоне очередной пустопорожней болтовни Рогозина (глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин – Ред.) о будущих успехах "Роскосмоса" — у SpaceX успех сегодняшний, настоящий".

Запуск спутников Starlink

Запуск спутников Starlink

Скриншот с видео

Запуск спутников Starlink

Запуск спутников Starlink

Скриншот с видео

Запуск спутников Starlink

Запуск спутников Starlink

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава компании SpaceX Илон Маск не без иронии ответил на поздравления "Роскосмоса" с успешным испытанием корабля Crew Dragon. "Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями", – потроллил он россиян.

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Персона
Илон Маск
Место
США
Тег
SpaceX
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CARGO 100
CARGO 100
"Пока Россия мечтает ..." Хохлосрань, вам не надоело хвалиться чужими достижениями?
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Система эта сможет все видеть даже в Африке
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Не чую трольової жовчі.
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