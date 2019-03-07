Под угрозой Земля: в галактике обнаружили миллиарды планет-убийц

В галактике Млечный Путь есть несколько миллиардов блуждающих планет, которые несут опасность объектам в космосе.

Они не привязаны гравитационно ни к одной звезде, обладают большой массой и в любой момент могут столкнуться с любой планетой, в том числе и Землей, пишет Scince Alert. Опасную находку обнаружили ученые из Лейденского университета в Нидерландах.

Такие планеты ученые называют "изгоями", поскольку они не привязаны к конкретному порядку в Солнечной системе. Проведя исследование, они выяснили, что около 11 миллионов лет назад из одного только созвездия в Туманности Ориона "вылетело" почти 400 таких планет.

Блуждающие планеты NASA

Из них 282 планеты покинули скопление, 75 столкнулись с родительской звездой, которая оказывала на них наибольшее гравитационное влияние, а более 30 столкнулись с другой планетой. Всего же в Млечном Пути количество таких планет оценивается в миллиарды.

Как писал OBOZREVATEL, команда астрономов из Калифорнийского технологического института в Пасадене поставила цель обнаружить Нибиру (также известную как Планета Х и Планета 9) в ближайшие 10 лет.

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