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Под проводами: "Мрия" поразила сеть маневром при посадке в Боливии

9.9тЧитать новость на украинском

Украинский турбовинтовой транспортный самолет Ан-225 "Мрия" впечатлил пролетом под линиями электропередач во время посадки в Боливии.

Видео маневру сняли очевидцы и разместили в сети.

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Это ложное утверждение: семилетний блогер возмутился случаем с украинской "Мрией"

На записи видно, как огромный самолет при заходе на посадку пролетает на сверхнизкой высоте под линиями электропередач прямо над головами людей, которые его снимают.

Напомним, Ан-225 "Мрия" является самым большим транспортным самолетом в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня скончался известный авиаконструктор Виктор Толмачев, который был одним из создателей тяжелых дальнемагистральных турбовинтовых самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

Место
Украина
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
З якого це переляку він "турбогвинтовий"?
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Флегон Аорон
Флегон Аорон
Тупое рагульё, чуть не угробило то, что весь СССР создавал. ± несколько метров и нет советского, ТУРБОРЕАКТИВНОГО АН-225
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Украинский турбовинтовой транспортный самолет Ан-225 "Мрия" Современная Украина научилась успешно совмещать ненависть к советскому периоду с присваиванием себе заслуг и достижений Советского Союза. Главный конструктор Толмачёв уроженец Курска, до самой смерти жил и работал в России, на строительство Ан-225 были мобилизованы силы предприятий со всего Советского Союза. Узлы и детали самолёта делали в Ульяновске, части крыльев — в Ташкенте, пилотажное оборудование — в Москве, шасси — в Нижнем Новгороде, двигатели построили в Запорожье, а сборку и все последующие работы проводили в Киеве.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Луговской Николай, Украина не является правоприемником СССР, а выехала Мрия из ворот советского предприятия.Россия взяла на себя управление долгами бывшего СССР и управление зарубежными активами, включая долговые обязательства перед СССР, а Украина законодательно признала коммунистический режим 1917-1991 годов преступным
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Луговской Николай
Луговской Николай
Мыкола, не свисти! Як Россия стала правоприемніцею СРСР,так і Україна унаслідовала ті ж самі принципи-що було "тоді" то вмерло-виїхало з ворот українського підприемства-УКРАЇНСЬКЕ! Сьогодні ти дивишся телевізор де написано "зроблено в Малайзії",а всі комлектующі робив весь світ!!!!
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