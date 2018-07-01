Под проводами: "Мрия" поразила сеть маневром при посадке в Боливии

Украинский турбовинтовой транспортный самолет Ан-225 "Мрия" впечатлил пролетом под линиями электропередач во время посадки в Боливии.

Видео маневру сняли очевидцы и разместили в сети.

На записи видно, как огромный самолет при заходе на посадку пролетает на сверхнизкой высоте под линиями электропередач прямо над головами людей, которые его снимают.

Напомним, Ан-225 "Мрия" является самым большим транспортным самолетом в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня скончался известный авиаконструктор Виктор Толмачев, который был одним из создателей тяжелых дальнемагистральных турбовинтовых самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".