Почти 2 млрд лет: найден самый древний след жизни на Земле

Ученые из Китая обнаружили в Западной Австралии следы самой древней формы сложной жизни, обитающей на суше.

Возраст организма, который относится к слизевикам, оценивается почти в два миллиарда лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Окаменелость Myxomitodes stirlingensi представляет собой след в форме шпильки, который был обнаружен в скалах австралийского хребта Стерлинг.

Изначально считалось, что его могло оставить либо морское животное, например черви или гигантские раковинные амебоиды рода Gromia, либо природное явление (пузырьки газа).

Найден самый древний след жизни на Земле Phys.org

Однако результаты исследования показали, что наиболее вероятным кандидатом являются слизевики типа миксомицеты (Mycetozoa), которые жили на суше в палеопротерозойскую эру (2,5-1,6 миллиарда лет назад) вместе с цианобактериями и микроскопическими грибами.

Хотя слизевики не являются многоклеточными организмами, ученые считают, что Myxomitodes stirlingensi мог внести вклад в развитие многоклеточности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что "колыбелью" человеческой цивилизации был бассейн реки Нигер в Африке. После анализа ДНК диких культурных форм стало известно, что в этом регионе произошло зарождение растениеводства.

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