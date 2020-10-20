Почему ваши старые iPhone такие ценные: появилось объяснение

Старые модели iPhone так ценны из-за материалов и компонентов, из которых состоит смартфон от Apple.

Как пояснил аналитик Росс Рубин, переработанные материалы используются для изготовления новых "яблочных" устройств, передает CNN.

"Производители теперь больше подчеркивают эту направленность, они говорят о переработанных материалах, которые они используют для производства своих телефонов", – рассказал он.

Отмечается, что Apple ведет работу над тем, что уменьшить количество вредных выбросов на своих предприятиях. В планах компании к 2030 году свести к нулю суммарный углеродный след на производстве.

На последней презентации Apple особо подчеркивала, что встроенные магниты в новом iPhone 12 на 100% сделаны из переработанных редкоземельных материалов. К тому же компания постоянно перерабатывает свои старые устройства, извлекая из них алюминий и вольфрам. Эти металлы повторно используются в новых продуктах компании.

Отметим, что в борьбе за экологию новые iPhone 12 будут поставляться в комплекте без зарядного устройства и наушников.

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