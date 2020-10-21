Почему ваши старые iPhone такие ценные: появилось объяснение
Старые модели iPhone так ценны из-за материалов и компонентов, из которых состоит смартфон от Apple.
Как пояснил аналитик Росс Рубин, переработанные материалы используются для изготовления новых "яблочных" устройств, передает CNN.
"Производители теперь больше подчеркивают эту направленность, они говорят о переработанных материалах, которые они используют для производства своих телефонов", – рассказал он.
Отмечается, что Apple ведет работу над тем, что уменьшить количество вредных выбросов на своих предприятиях. В планах компании к 2030 году свести к нулю суммарный углеродный след на производстве.
На последней презентации Apple особо подчеркивала, что встроенные магниты в новом iPhone 12 на 100% сделаны из переработанных редкоземельных материалов. К тому же компания постоянно перерабатывает свои старые устройства, извлекая из них алюминий и вольфрам. Эти металлы повторно используются в новых продуктах компании.
Отметим, что в борьбе за экологию новые iPhone 12 будут поставляться в комплекте без зарядного устройства и наушников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Компания Apple представила новую линейку iPhone 12. Также в компании озвучили цены на новые iPhone 12.
Названа проблема беспроводной зарядки для iPhone 12.
Эксперты подсчитали, сколько нужно работать, чтобы купить самый дорогой iPhone 12 Pro.
iPhone 12 использовали для рекламы презервативов.
Apple 15 сентября официально представила смарт-часы Apple Watch нового поколения.