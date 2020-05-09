Почему нельзя заряжать смартфон на 100%: ответ экспертов

Смартфон нужно отключать от сети после того, как батарея зарядится на 100%. Если телефон продолжает заряжаться, то это может привести к перегреву аккумулятора, что значительно сократит время его работы.

К такому выводу пришли многие эксперты и простых пользователей, после многолетнего опыта пользования смартфонами.

Чтобы избежать преждевременной порчи телефона желательно отключать зарядку, когда аккумулятор зарядился на 90 или менее процентов. Ведь на таком принципе основана "быстрая зарядка": сначала она доходит до 70% за полчаса, после чего процесс замедляется, чтобы дать батарее остыть.

Как правильно заряжать телефон

Также не нужно доводить смартфон до полного разряда, что тоже негативно сказывается на батарее. Оптимально поддерживать заряд смартфона в течение дня, подзаряжая его.

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