Почему нельзя заряжать смартфон на 100%: ответ экспертов
Смартфон нужно отключать от сети после того, как батарея зарядится на 100%. Если телефон продолжает заряжаться, то это может привести к перегреву аккумулятора, что значительно сократит время его работы.
К такому выводу пришли многие эксперты и простых пользователей, после многолетнего опыта пользования смартфонами.
Чтобы избежать преждевременной порчи телефона желательно отключать зарядку, когда аккумулятор зарядился на 90 или менее процентов. Ведь на таком принципе основана "быстрая зарядка": сначала она доходит до 70% за полчаса, после чего процесс замедляется, чтобы дать батарее остыть.
Также не нужно доводить смартфон до полного разряда, что тоже негативно сказывается на батарее. Оптимально поддерживать заряд смартфона в течение дня, подзаряжая его.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Группа ученых объяснила, как правильно нужно проводить зарядку аккумулятора нового смартфона, чтобы гаджет смог долго работать.
Эксперты сообщили, что для продления срока службы нового аккумулятора смартфона нужно соблюдать ряд мер, и тогда телефон будет долго держать заряд батареи.
Также эксперты рассказали, как защитить телефон и установить антивирус.