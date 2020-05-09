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10 мая • обновлено в 02:26
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Почему нельзя заряжать смартфон на 100%: ответ экспертов

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Смартфон нужно отключать от сети после того, как батарея зарядится на 100%. Если телефон продолжает заряжаться, то это может привести к перегреву аккумулятора, что значительно сократит время его работы.

К такому выводу пришли многие эксперты и простых пользователей, после многолетнего опыта пользования смартфонами.

Чтобы избежать преждевременной порчи телефона желательно отключать зарядку, когда аккумулятор зарядился на 90 или менее процентов. Ведь на таком принципе основана "быстрая зарядка": сначала она доходит до 70% за полчаса, после чего процесс замедляется, чтобы дать батарее остыть.

Как правильно заряжать телефон

Как правильно заряжать телефон

Также не нужно доводить смартфон до полного разряда, что тоже негативно сказывается на батарее. Оптимально поддерживать заряд смартфона в течение дня, подзаряжая его.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
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