По той же схеме: в России анонсировали блокировку Facebook

В случае если социальная сеть Facebook не подчинится требованиям российского законодательства, она также будет заблокирована в РФ.

Такое заявление сделал глава Роскомнадзора России Александр Жаров в интервью "Известиям".

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", — сказал он.

При этом Жаров выразил надежду на то, что его слова о блокировке "станут еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Жаров уже заявлял, что Facebook в 2018 году прекратит свою работу на территории России, если не выполнит российский закон о локализации персональных данных.