Земля "сгорит", а люди Икс уничтожат человечество: о чем предупреждал нас Хокинг

Скоро Земля запылает, а человечество колонизирует другие планеты. Если, конечно, его не уничтожит искусственный интеллект, инопланетяне или некие люди Икс. Об этом предупреждал легендарный ученый, великий визионер, "легенда XXI века" Стивен Хокинг.

14 марта 2019 прошел ровно год со дня его смерти, которая стала большой потерей для всего мира. Однако гениальный физик оставил после себя несколько важных посланий. OBOZREVATEL собрал самые интересные из них, а также пообщался с экспертами по их поводу.

Земля станет "огненным шаром"

Хокинг предостерег — планета начнет "сгорать". Сравнительно скоро Земля может превратиться в Венеру.

Алексей Жмеренецкий, футуролог: Глобальное потепление происходит очень медленно по сравнению с человеческой жизнью. Дают прогноз роста средней температуры на Земле на 3-5 градусов к 2100 году. Это приведет к разрушительным последствиям, но большая часть планеты останется пригодной для жизни.

Светлана Герасименко, астроном: По мере роста энергомощности Солнца Земля начнет высыхать. Это явление наблюдается и сегодня, но не так интенсивно: килограмм газа в секунду. Через несколько миллиардов лет не будет океанов и атмосферы, наша планета станет непригодной для существования.

Чтобы спастись, мы колонизируем другие планеты

Поскольку Земля скоро станет непригодной для жизни, в ближайшие 50 лет люди освоят Марс и Луну. А в более отдаленной перспективе мы сможем колонизировать и соседние системы.

Алексей Жмеренецкий: Первая высадка людей на красную планету запланирована в 2030 году. Однако речь идет о десятках людей, которые будут жить на специальных станциях. Чтобы говорить о полноценной колонизации Марса, необходимо создание на всей планете климата, пригодного для жизни людей.

Светлана Герасименко: В ближайшие 50 лет Земля может стать непригодной для жизни вследствие космической катастрофы — столкновения с астероидом или кометой.

Искусственный интеллект убьет человечество

В своих "прогнозах" Хокинг предупреждал об угрозе создания искусственного интеллекта. Люди не смогут с ним конкурировать. В результате человечество будет уничтожено или порабощено.

Алексей Жмеренецкий: Сейчас человечеству доступно только совершенствование так называемых специализированных искусственных интеллектов, предназначенных для автоматизации отдельных задач. Однако динамика разработок дает все основания предполагать, что человечество совершит прорыв в создании универсального искусственного интеллекта в ближайшие несколько десятилетий.

Светлана Герасименко: Во всех сферах жизнедеятельности человека искусственный интеллект уже занимает значительное место.

Инопланетяне — Колумб. Человечество — индейцы

Стивен Хокинг верил в существование разумных внеземных цивилизаций, которые значительно превосходят человечество в развитии.

Алексей Жмеренецкий: В таком необъятном пространстве на миллиарды триллионов солнечных систем есть определенная вероятность появления жизни в разных уголках Вселенной. Это предположение в свое время было сформулировано учеными как "парадокс Ферми" — проблема отсутствия видимых следов деятельности внеземных цивилизаций.

Светлана Герасименко: Главная задача контактов — достичь взаимопонимания. Если цивилизация существенно превосходит нашу по уровню, то это даст нам большой толчок. Но это лучший сценарий развития событий.

Появятся суперлюди

Перед смертью великий ученый спрогнозировал еще одну катастрофу. По его мнению, в будущем на Земле появятся суперлюди с искусственно измененной ДНК, которые превратятся в угрозу для остального человечества.

Алексей Жмеренецкий: Этот прогноз сегодня почти реальность. В Китае и США лаборатории уже легально экспериментируют с коррекцией ДНК детей. Биохакеры по всему миру на свой страх и риск тестируют различные модификации ДНК.

Светлана Герасименко: На сегодня уже родились люди с измененной ДНК. Поэтому возникает большая ответственность врачей, чтобы эксперименты не вышли из-под контроля.

Цитаты великого ученого

Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить.

Я продал больше книг о физике, чем Мадонна о сексе.

Главный враг знания — не невежество, а иллюзия знания.

Когда мне исполнилось 12, один из моих друзей поспорил с другим на мешок конфет, что из меня ничего не получится. Не знаю, был ли решен этот спор и в чью пользу.

Я не уверен, что человеческая раса проживет еще хотя бы тысячу лет, если не найдет возможности вырваться в космос.

Важно просто никогда не сдаваться.

Жизнь была бы очень трагической, если бы не была такой смешной.

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