Планета икс или черная дыра? Появилась неожиданная версия

Международная группа физиков из Великобритании и США предположила, что девятая планета Солнечной системы, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или с шар для боулинга.

Свои выводы ученые опубликовали в препринте на репозитории arXiv. Гипотезу исследователи обосновали тем, что, во-первых, в последние годы наблюдались аномалии в орбите транснептуновых объектов — небесное тело Солнечной системы, которое обращается по орбите вокруг Солнца, а среднее расстояние до него больше, чем дистанция до Нептуна.

Одной из возможных причин этой аномалии считается присутствие крупной планеты.

Черная дыра 24 канал

Во-вторых, в рамках программы OGLE были обнаружены шесть событий гравитационного микролинзирования, при котором свет от отдаленных объектов (удаленные на около 30 тысяч световых лет в направлении к центру Млечного Пути) искажается притяжением более близких к Земле небесных тел.

Такими телами могут быть крупные планеты-странники или первичные черные дыры, которые образовались из сверхплотной материи в момент начала расширения Вселенной.

Ученые считают, что одна из первичных черных дыр, которые в Млечном Пути не должны быть редкими, могла быть захвачена Солнечной системой. Поскольку появление Планеты Х также объясняется захватом (в данном случае планеты-странника), эти события, согласно гипотезе, являются равновероятными.

Однако присутствие экзотического объекта может быть проверено с помощью регистрации излучения от аннигиляции темной материи, которая должна присутствовать в виде гало вокруг черной дыры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пришли к выводу, что черные дыры могут не только поглощать практически любую материю Вселенной, но и двигаться почти со световой скоростью.

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