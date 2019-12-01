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1 декабря • обновлено в 22:16
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Первый случай: Facebook обязали исправить сообщение с фейком

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Власти Сингапура обязали соцсеть Facebook внести коррективы в сообщение одного из пользователей, в котором, по мнению правительства, содержится ложная информация.

В Facebook вынуждены были прибегнуть к такому шагу после соответствующего обращения правительства страны, пишет DW.

"Facebook по закону обязан сообщить вам, что правительство Сингапура утверждает, что этот пост содержит ложную информацию", – такое сообщение было добавлено администрацией соцсети под постом пользователя от 23 ноября. При этом правки в само сообщение не вносились. Сообщение отображается только для некоторых пользователей Facebook.

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Возможность обратиться к соцсетям с требованием исправлять сообщения пользователей предусматривает принятый в Сингапуре закон о борьбе с фейковыми новостями, который недавно вступил в силу. В Facebook выразили надежду, что этот закон не повлияет негативно на свободу слова в Сингапуре, а его имплементация будет "взвешенной и прозрачной".

Первый случай: Facebook обязали исправить сообщение с фейком

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Facebook наложили рекордный штраф в $ 5 млрд из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей.

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Место
Сингапур
Теги
Facebook фейки
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