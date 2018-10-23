Первое фото из космоса: корабль сделал селфи в миссии к Меркурию

Свою первую фотографию из космоса прислал космический корабль BepiColombo, который недавно отправился на Меркурий.

Об этом написал УНН со ссылкой на Space.com. На Селфи, которое сделал европейско-японский космический корабль 20 октября, попала солнечная батарея и солнечный датчик с изоляцией. Фото сделано через день после старта из космодрома Куру во Французской Гвиане.

Историческое первое фото было сделано одним из трех черно-белых камер наблюдения на борту модуля Mercury Transfer Module - одного из компонентов космического корабля.

Путь к планете будет длительным. BepiColombo планируется вывести на орбиту вокруг Меркурия в декабре 2025 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи Млечного Пути нашлись подозрительные объекты.