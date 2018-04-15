Первая в мире "электродорога": в Швеции открыли "ноу-хау" для автомобилистов

В Швеции открыли первую в мире электрифицированную дорогу, на которой в процессе движения можно заряжать коммерческие и легковые электромобили.

При строительстве проекта eRoadArlanda использовались высокоэффективные технологии и решения, которые позволяют электрифицировать любую дорогу общественного пользования. Об этом сообщает PetrolPlaza.

Так, на 2-километровом участке дороги между грузовым терминалом Арланда и логистической зоной Россерсберга возле Стокгольма были установлены отбойники-троллеи. От них электричество передается на электромобили с помощью подвижных токосъемников, которые определяют местоположение отбойников. Они находятся в рабочем положении, пока машина над ними.

На электрифицированных путях будут использоваться особые електрогрузовики, разработанные в рамках проекта.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинец создал прототип недорогого электрокара Kugel.